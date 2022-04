Die Dornbirn Bulldogs ziehen sich aus der ICEHL zurück

Nach "reiflichen Überlegungen" haben sich die Dornbirn Bulldogs entschieden, den Profibetrieb in der ICEHL einzustellen. Alexander Kutzer, seit 2007 an der Vereinsspitze, begründet den Ausstieg so: „Wir müssen uns schweren Herzens aus der win2day ICE Hockey League zurückziehen, solange es unserem Verein wirtschaftlich gut geht. In den nächsten Jahren konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen, die Nachwuchsförderung und die Akademie. Damit geben wir rund 220 Nachwuchstalenten die Möglichkeit, ihrer Leidenschaft und dem Traum von einer Eishockey-Karriere nachzugehen – was wiederum das Fundament für zukünftige Entscheidungen bilden wird.“

Nach Möglichkeit will der Verein die bestehende Struktur beibehalten. Geplant ist, dass die Kampfmannschaft in der nächsten Saison in zweiter Liga antreten wird.