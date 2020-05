Die Caps sind hungrig nach Toren

Capitals-Trainer Tommy Samuelsson bleibt gelassen. Auch die Tatsache, dass sein Team seit der Länderspielpause Probleme mit dem Toreschießen hat, macht ihm keine Sorgen. Nur fünf Tore in vier Partien gelangen den Wienern. Davor lag der Durchschnitt bei 3,6 Treffern. "Das ist vielleicht ein Problem der Medien. Ich würde mir nur Sorgen machen, wenn wir wenig Chancen hätten. Aber wir haben durchschnittlich 40 Schüsse. Es fehlt vielleicht ein wenig die Präzision."

Was Samuelsson gefällt, ist, "dass die Mannschaft auch mit den wenigen Toren Wege findet, um zu gewinnen." Wie zuletzt beim 1:0 gegen den KAC und dem 2:0 in Innsbruck.

Doch am Freitag (19.15 Uhr) kommt mit Graz ein anderes Kaliber in die Schultz-Halle. Die 99ers sind seit dem Abschied von Thomas Vanek unbesiegt, sie gewannen vier Spiele in Folge. Samuelsson ließ im Training lange Powerplay üben.