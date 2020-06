Die Capitals spüren das Feuer

Erst einmal in den 46 Partien schafften es die Vienna Capitals, drei Spiele in Folge zu gewinnen. Doch die Erfolge gegen Laibach, Fehervar und den KAC Ende Oktober blieben nur ein Strohfeuer.



Jetzt spielen die Capitals wieder getreu ihrem Klub-Motto "Fire on Ice". Beim 4:2 gegen Villach zeigten die Wiener ihre beste Saisonleistung: kreativ in der Offensive, bedingungslos in der Defensive. Am Sonntag, 17.30 Uhr (live in ServusTV), haben die Capitals in Graz wieder die Chance auf den dritten Erfolg in Serie. Dieses Mal würden die zwei Punkte einen Riesenschritt in Richtung Play-off-Qualifikation bedeuten. Denn in der letzten Runde am Dienstag haben die Wiener mit Jesenice das chancenlose Schlusslicht zu Gast. Im Mittelpunkt stand gegen Villach Wiens 24-jähriger Ersatztormann Sebastian Stefaniszin (der den verletzten Divis vertrat) mit einem schlimmen Fehler und einigen Glanzparaden danach.



Linz sicherte gegen Zagreb (5:2) Rang eins ab, Kapitän Philipp Lukas fehlt aber vier Wochen verletzt. Beim KAC muss Trainer Manny Viveiros am Sonntag gegen Laibach gewinnen, sonst wird er durch Nachwuchschef Christian Weber ersetzt.