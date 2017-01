Die Capitals sind wieder Tabellenführer

Gelacht wird in Eishallen normalerweise, wenn ein Spieler ein Tor für seine Mannschaft schießt. In der Albert-Schultz-Halle wurde am Freitag über Bozen-Verteidiger Mikko Luoma gelacht. Der mit zwei WM-Bronzemedaillen (2006, 2008) und mit zwei Meistertitel in Schweden sowie Finnland dekorierte 40-jährige Finne nahm vor dem eigenen Tor ohne Bedrängnis einen Pass an und schob die Scheibe lässig am verdutzten Bozen-Goalie Melichercik vorbei ins lange Eck.

Aus einem abgerissenen Pass wurde ein sehenswertes Eigentor. Es war das 2:0 für die Capitals (20.). "Das hat uns das Genick gebrochen", sagte Bozen-Coach Pokel deprimiert.

Sicherer Rückhalt

Die Capitals waren im Vergleich zur 0:5-Niederlage vor einer Woche gegen den KAC wie ausgewechselt. Sie übten in allen Phasen viel Druck auf Bozen aus, die Gäste konnten nur selten Entlastungsangriffe starten. Und wenn sie zu einem Abschluss kamen, hielt Tormann Kickert sehr sicher.

Das 1:5 von Root sechs Sekunden vor Schluss resultierte aus einer Unachtsamkeit von Kickerts Kollegen. Der 22-Jährige fiel um seinen vierten Zu-null-Sieg. Ob er sich ärgerte? "Ich habe mich konzentrieren müssen, damit ich meine Emotionen kontrolliere. 5:1, drei Punkte – das zählt." Für Coach Aubin war wichtig: "Wir haben schon lange nicht mehr so einen Kampfgeist gezeigt." Sein Team geht als Tabellenführer in den Sonntag-Schlager in Linz, weil die Linzer in Salzburg 4:3 siegten.