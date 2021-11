Die Capitals sind die Nummer eins trotz der strengen Regeln

Das 4:0 gegen Dornbirn war wie eine Verabschiedung von den Vienna Capitals. Mit 2.861 Zuschauern im Schnitt sind die Wiener trotz der seit einigen Wochen gültigen 2G-Regel in Wien die Nummer eins im Besucher-Ranking der ICE Hockey League vor dem KAC (2.770).

Der Schlager kommende Woche gegen Linz findet wegen des Lockdowns wieder ohne Fans statt. Capitals-Trainer Dave Barr war nach dem 4:0 gegen Dornbirn erleichtert, aber auch nachdenklich: „Die Spieler wissen, was auf sie zukommt. Wir haben sehr loyale Fans und unsere Spieler wissen das zu schätzen. Ich hoffe, wir konnten den 2.700 Zuschauern eine kleine Freude vor dem Lockdown bereiten.“

Schnell und einfach

Der Kanadier hat selbst Freude, dass seine Spieler lernfähig sind. „Zu Saisonbeginn haben wir immer versucht, schöne Spielzüge zu machen. Das ist uns am Freitag beim 0:3 gegen Graz wieder passiert. Dafür haben wir bezahlt. Aber unser Ziel ist, so einfach und schnell wie möglich in das Angriffsdrittel zu kommen“, analysierte Barr.

Salzburger Serie

Bei RB Salzburg hält der Aufwärtstrend an. Am Sonntag feierten die Red Bulls einen 2:0-Heimsieg gegen Graz, es war bereits der vierte in Folge. Die Steirer machten es dem Favoriten aber schwieriger als gedacht. Nach dem Tor von Thaler (22.) dauerte es bis zu 60. Minute ehe Nissner ins leere Graz-Tor zum Endstand traf.

Innsbrucker Absagen

Der HC Innsbruck hat am Sonntag wegen mehreren Coronafällen schon die zweite Partie in Folge absagen müssen. Nach dem Spiel gegen Fehervar vom Freitag wurde kurzfristig nach auch das für Sonntag geplante Match gegen den Villacher SV gestrichen. Ersatztermine sind bisher nicht bekannt.