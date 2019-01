Die Capitals schießen sich für die 99ers ein

Es wird der bisherige Höhepunkt in der laufenden Saison. Am Freitag treffen die Vienna Capitals und die Graz 99ers im direkten Duell um Platz eins aufeinander.

Nach dem 9:2 am Sonntag in Dornbirn und dem 4:3 n. P. der Graz 99ers gegen Fehervar haben die Wiener zwei Punkte Vorsprung auf die Grazer und können am Freitag in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs den ersten Platz und somit einen Platz in der Champions Hockey League absichern.

Das Spiel am Sonntag in Vorarlberg lief ab wie ein Trainingsspiel gegen einen Zweitligisten. Die Wiener starteten überfallsartig, die Tore fielen nach Belieben. Nach 4:45 Minuten führten die Capitals mit 3:0. Mit Schneider, Olden und Nissner erzielten drei Wiener einen Doppelpack, Schneider war mit zwei Toren und vier Assists der Mann des Abends.

Caps-Coach Dave Cameron wusste den Kantersieg einzuschätzen: „Wir haben früh die Führung gehabt. Oft ist es dann so, dass der Gegner aufmacht und wir haben davon profitiert.“

Langsamer kam Graz auf Touren. Fehervar lag bereits 3:1 voran. Doch Setzinger (50.) und Caito (53.)schafften im Schlussdrittel den Ausgleich, Weihager traf im Penaltyschießen zum Sieg. Graz-Coach Doug Mason sagte: „Wir waren am Anfang nicht bereit für dieses Spiel. Wir haben über das in dieser Saison schon oft gesprochen. Im dritten Drittel hat sich dann einiges geändert. “

Der Villacher SV war in Salzburg dem Sieg sehr nahe. 1:31 Minuten fehlten auf einen 3:2-Erfolg. Doch Huber glich aus, Herburger traf in der Verlängerung zum 4:3-Erfolg für Salzburg.

Einen weiteren Punkt auf Platz sechs verlor Linz mit der 3:4-Niederlage in Bozen. Die Linzer haben vor den letzten beiden Runden zwei Zähler Rückstand auf die Ungarn.

Ergebnisse:

Dornbirn – Vienna Capitals 2:9 (0:4, 1:2, 1:3). Tore: Häußle (48./PP), Trotter (30./PP); Nissner (2., 37.), Nödl (3.), Tessier (5.), Schneider (19./PP, 57.), Olden (34., 52./PP), DeSousa (55.).

Graz – Fehervar 4:3 n.P. (1:1, 0:2, 2:0; 0:0). Tore: Garbowsky (17.), Setzinger (50), Caito (53.) Weihager (entsch. Penalty); Sofron (8.), Sarpatki (23.), Szabo (30./PP).

KAC – Znaim 5:0 (0:0, 2:0, 3:0). Tore: Neal (24., 51./PP), Bischofberger (29./ PP), Kraus (54.), Liivik (56.).

Salzburg – Villach 4:3 n.V. (0:2, 1:0, 2:1; 1:0). Tore: Heinrich (34.), Stanjoch (51.), Huber (59.), Herburger (62.); Wolf (13), Kromp (14.), Pollastrone (54.).

Bozen – Linz 4:3 (0:0,1:2,3:1). Tore: Blunden (21./PP), Bernard (42.), Campbell (45.), Petan (45./PP); Kristler (22.), Lebler (29./PP), Kearns (54.).