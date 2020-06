Die Capitals besiegen Graz 4:1

Krise? "Nein, das war nur eine schlechte Phase", sagte Tom Pokel nach dem 4:1-Erfolg der Vienna Capitals am Sonntag gegen die Graz 99ers. Der alleinige Rekord an Niederlagen in Folge blieb dem Capitals-Coach also erspart. Nach sechs verlorenen Partien (so viele wie zuletzt 2003 unter Kurt Harand und Jim Boni) schossen sich die Capitals am Sonntag vor 4250 Fans aus der Krise. Pardon – aus der schlechten Phase.

Andreas Nödl, Schütze des 2:0 und 4:1 betont, dass die Stimmung in den letzten Wochen nie schlecht war: "Ganz im Gegenteil. Sie ist besser als zu Saisonbeginn, als wir immer nur gewonnen haben." Wie das sein kann? "Wir haben einfach riesigen Spaß in jedem Training. Wir hätten auch die letzten sechs Spiele alle gewinnen können. Es hat nie Schuldzuweisungen gegeben." Nödls Sturmlinie mit Rafael Rotter und Peter MacArthur lief gegen Graz wie am Schnürchen.

Nachdem sich Schiechl mit einem Kraftakt von der Bande bis zum erfolgreichen Torschuss durchgetankt hatte (11.), traf Nödl zum 2:0 (13.). Rotter hatte dem Grazer Legionär Ganzak den Puck einfach so weggenommen. Beim 3:0 durch Verteidiger Carson waren Nödl und Rotter ebenfalls auf dem Eis (18.), beim 4:1 traf Nödl wieder selbst (38.). Damit erhöhte der 195-fache NHL-Spieler aus Wien sein Torkonto in dieser Saison von eins auf drei. "Der kann ja doch noch Tore schießen", sagte Rotter schmunzelnd über seinen Schulfreund. "Es ist in Wien mental nicht leicht, sechs Spiele zu verlieren. Aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen." Trainer Pokel ergänzte: "Wir blicken nicht zurück. Aber die Spieler wissen jetzt, dass sie alles überwinden können."

In der Tabelle bleiben die Capitals Dritter, weil Linz in Salzburg mit 4:2 gewann. Der KAC schlug Dornbirn 5:2, Villach drehte das Heimspiel gegen Bozen und gewann nach 0:1-Rückstand noch mit 4:1.