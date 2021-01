Die brennendsten Ski-Fragen vor der WM in Cortina

Kann Marco Schwarz an diesem Wochenende in Chamonix schon den Slalom-Weltcup entscheiden?

Rechnerisch wäre das durchaus möglich. Der Mister Konstanz – Schwarz stand in dieser Saison in sieben Slaloms sechs Mal auf dem Stockerl – liegt vor den beiden Rennen in Chamonix im Slalom-Weltcup bereits komfortable 131 Punkte vor dem Norweger Sebastian Foss-Solevåg. Wenn der Night-Race-Sieger in dieser Tonart weitermacht, dann ist ihm zuzutrauen, dass er mit mehr als 200 Punkten Vorsprung aus Chamonix abreist. Danach finden nur noch zwei Weltcup-Slaloms statt.

Warum fahren die Damen in Garmisch-Partenkirchen keine Abfahrt, sondern zwei Super-Gs?

Weil das warme, nasse und windige Wetter am Donnerstag und Freitag keinen Trainingslauf auf der Kandahar-Piste zuließ. Der ist aber vorgeschrieben, um eine Abfahrt durchführen zu können. Stattdessen findet heute ein Super-G statt, und zwar jener, der Anfang Dezember in St. Moritz abgesagt worden ist – wegen akuter Lawinengefahr. Am Sonntag folgt ein weiterer.

Welche Rekorde können in Garmisch fallen?

Fährt Tamara Tippler abermals aufs Podest, ohne zu gewinnen, wäre sie jene Super-G-Fahrerin, die die meisten Top-3-Plätze ohne Sieg im Super-G hat. Derzeit teilt sie sich die Führung noch mit der Deutschen Michaela Gerg-Leitner, die ebenfalls fünf Mal aufs Super-G-Podest fuhr.

Was ist mit Stephanie Venier los?

Vor zwei Jahren feierte die Tirolerin in Garmisch ihren bisher einzigen Weltcupsieg. In dieser Saison läuft’s für die 27-Jährige aber überhaupt nicht, in Crans Montana kam die Abfahrtsvizeweltmeisterin von 2017 zuletzt sogar bei drei Starts zwei Mal zu Sturz. Ein neunter Rang als Top-Platzierung ist keine Empfehlung für eine WM-Teilnahme.