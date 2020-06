Der Weitenjäger aus der Wundertüte

"Am Ende ist der vorne, der auch im Kopf der Beste ist", hatte Kraft schon in einem seiner allerersten Interviews als Teenager gewusst. Dass der 21-Jährige jetzt so kurz vor dem großen Karriereziel auf seiner Heimschanze in Bischofshofen noch das große Nervenflattern bekommt, damit rechnet ohnehin niemand. "Der zieht das durch", ist auch Springer-Legende Anton Innauer überzeugt.

Aber was zeichnet den 21-Jährigen nun eigentlich aus? Wie konnte der Salzburger bei der Tournee zum Senkrechtstarter werden? Und wo führt die Flugbahn des Pongauers noch hin?

Für die Trainer war es nur eine Frage der Zeit, bis Stefan Kraft einmal den großen Coup landen würde. Zumal der 21-Jährige alles mitbringt, was einen Skispringer zum Überflieger macht: eine hervorragende Sprungkraft, ein feines Fluggefühl, dazu den Mut für gewagte Landemanöver und den Spaß am Fliegen. Für Anton Innauer, der in seinem langen Leben als Flugbegleiter schon viele Siegertypen und Stars gesehen hat, ist dieser Stefan Kraft wieder einmal das Ergebnis der "österreichischen Skisprungkultur", die sich hierzulande über Jahrzehnte entwickelt hat. "Mit den Vereinen, mit dem Skigymnasium in Stams, und mit dem Erfahrungsschatz. Und wenn bei einem das Rüstzeug, das Talent und die Bereitschaft da sind, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis so einer explodiert", erklärt Innauer.