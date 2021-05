Am Ende hielt dann doch die Vernunft Einzug. Nach wochenlangen teils enervierenden und sinnlosen Debatten, in denen der Skiverband in der Öffentlichkeit kein gutes Bild abgab. Nach einer Marathon-Sitzung bis 01:30 Uhr in der Früh, bis auch die letzten Probleme und Differenzen ausgeräumt waren und sich endlich alle auf einen Nachfolger für Peter Schröcksnadel verständigt hatten. Karl Schmidhofer wird dem Langzeitpräsidenten folgen, der 31 Jahre die Geschicke des ÖSV geleitet hat. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zu der Causa...

Wann wird der neue Präsident gekürt?