Der Ruhepol auf der Linie

Eine Eishockey-Mannschaft kann noch so gut sein, wenn der Torhüter patzt, wird sie nur schwer ein Spiel gegen einen guten Gegner gewinnen können. Die Rolle des Torhüters ist im Eishockey eine noch viel wichtigere als in anderen Sportarten.



Welchen Einfluss ein Tormann auf die Mannschaft haben kann, zeigt sich bei den Vienna Capitals. Matt Zaba gab den Wienern in den Spielen der European Trophy die Möglichkeit, Spiele zu gewinnen. Am Donnerstag war er beim 3:2 gegen die Eisbären Berlin bester Mann auf dem Eis, am Samstag beim 0:2 im Semifinale gegen das schwedische Spitzenteam Luleå ebenfalls.



Der 29-jährige Kanadier, der mit dem 25-jährigen Fabian Weinhandl das beste Torhütergespann in der Erste Bank Liga bildet, hat somit ein langjähriges Problem der Wiener vergessen lassen. Entweder hatten die Capitals seit Frédéric Chabot in der Meistersaison 2005 schlechte oder verletzte Tormänner.



Der einfache NHL-Spieler Zaba (23.1. 2010 für NY Rangers gegen Montreal) kam aus Bozen, wo er in zwei Saisonen einen Gegentorschnitt von 2,05 hatte. In Wien liegt er derzeit bei 1,97. Zabas Stärke ist seine ruhiger Spielstil, mit seinen 1,85 Metern Größe ist er auch hoch nur schwer zu bezwingen.



Lob gibt er schnell weiter: "Die Mannschaft macht defensiv einen sehr guten Job. Gegen Luleå haben wir zwar viele Schüsse zugelassen, aber meist von außerhalb der Gefahrenzone. Die Verteidiger räumen vor dem Tor auf, ich habe meistens eine gute Sicht auf den Puck. In der European Trophy hat man in den Zweikämpfen gesehen, welchen Charakter dieses Team hat."