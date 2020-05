Mit erst 18 Jahren gestorben: ÖSV trauert um Kombiniererin

Bassani erreichte im vergangenen Winter zwei sechste Plätze im Continentalcup und nahm auch an den Junioren-Weltmeisterschaften und den Youth Olympic Games in Lausanne teil. "Wir sind ihr dankbar für alles, was sie dem Sport gegeben hat, und werden sie so, wie wir sie kannten, immer in Erinnerung behalten! Unser tiefstes Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen, die Johanna nahe standen", heißt es in der ÖSV-Aussendung.