Der ÖSV bezieht Stellung zum Chaos vor den Neuwahlen beim ÖOC

Seit Wochen gehen die Wogen hoch rund um die Neuwahl des Vorstandes des ÖOC am 14. Juni. Am Dienstag meldete sich der mächtige Österreichische Skiverband (ÖSV) mit seiner Präsidentin Roswitha Stadlober zu Wort.

Die Aussendung im Wortlaut:

Der ÖSV kooperiert als erfolgreichster olympischer Sportfachverband in Österreich seit Jahren erfolgreich mit dem ÖOC. ÖSV-Athlet:innen werden in ihren Vorbereitungen und während der Bewerbe professionell und vollumfänglich unterstützt (...). Die Zusammenarbeit war stets professionell, mit hohem Einsatz und immer inhaltsorientiert, das operative Team rund um Generalsekretär Peter Mennel, ist in der Vorbereitung und während der Olympischen Spiele immer um das Wohl unserer Sportler:innen bemüht. (...).