Der KAC-Vorteil liegt im Kopf

Seine Tore eins bis drei in dieser für ihn von Ausfällen gekennzeichneten Saison hat Kirisits innerhalb von zwei Spielen erzielt. Das erste vor einer Woche in Zagreb, jetzt gegen Linz. "Ein schöner Abend", sagte er. "Aber der Sieg gehört der Mannschaft." Beim KAC klingelt es auch in der Kasse. Denn die Heimspiele Sonntag und Donnerstag sind ausverkauft.

"Wir haben es verabsäumt, das dritte Tor zu machen", nennt Linz-Coach Rob Daum den Hauptgrund für die Niederlage nach 2:0-Führung. Jetzt gelte es, das 2:3 schnell aus den Köpfen zu streichen und eine "schnelle Antwort" zu geben. Vor der Heimstärke des KAC haben die Linzer Respekt. Zu Recht, denn die Klagenfurter haben sieben Siege am Stück gefeiert. Die letzte Heimniederlage: ein 1:3 gegen Linz am 29. Jänner.

"Wir sind stark genug, um am Sonntag in Klagenfurt zu gewinnen", betont Kapitän Philipp Lukas. Sein Unterzahltor zum 1:0 machte ihn mit 155 Toren zum Rekordschützen der Black Wings.