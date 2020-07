Der KAC überrascht, die Capitals enttäuschen

Der KAC siegte in Znaim 5:4. Die Klagenfurter nahmen mit ihrer körperbetonten Spielweise den Tschechen die Lust an ihrem schnellen Spiel. Nach 31 Minuten stand es schon 5:0 für den KAC. Am Ende flatterten die Nerven und Znaim holte Tor um Tor auf. Nach dem 4:5 durch Fiala (55.) hatte der KAC am Ende Glück, den Sieg noch über die Zeit gebracht zu haben.

Pech hatte Villach: Der Außenseiter führte in Salzburg durch Santorelli (11.) bis 97 Sekunden vor Schluss, ehe Fahey der Ausgleich gelang und Heinrich sieben Sekunden vor der Verlängerung zum 2:1 für Salzburg traf. Linz besiegte Bozen 7:3.