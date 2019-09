Der KAC startet aus der Poleposition in den Eishockey-Winter

Wenn ein Team den MVP, den Topscorer und den Youngster der EBEL-Saison verliert, dann sollte es an Qualität verloren haben. Die Vienna Capitals haben nicht nur durch die Abgänge von Schneider und DeSousa sowie die Nicht-Verlängerung von Nissner Probleme. Nödl beendete die Karriere, und Rafael Rotter wird nach seinem erneuten Knöchelbruch im Kalenderjahr 2019 auf keine fünf Spiele kommen. Zu allem Überdruss hat sich auch noch Verteidiger Hackl verletzt und fällt länger aus. Eine echte Verstärkung ist der von Graz gekommene Loney, der mit Holzapfel und Olden perfekt harmoniert. Ob US-Olympia-Tormann Zapolski Lamoureux ersetzen kann oder sogar besser sein wird, bleibt abzuwarten. Nach einer schwachen Saison in Helsinki hat er in der CHL auch noch nicht voll überzeugt. In der Verteidigung fällt Flood positiv auf. Trainer Cameron kennt heuer die Liga schon von Beginn an, die Schiedsrichter kennen ihn und seine Emotionen aber auch schon.

Nach dem Verlust von Loney haben die Graz 99ers mit Yellow Horn und Collberg zwei verletzte Top-Stürmer. Die Grazer zeigten in der Champions League mit dem 6:5 bei Titelverteidiger Frölunda, dass der Gewinn des Grunddurchgangs im Vorjahr keine Eintagsfliege war.

Bozen-Coach Beddoes kündigte an, was die Konkurrenz in der Liga befürchten muss: „In Bozen weiß man, wie man ein Team zusammenstellt, das gewinnen kann.“ Zwei Titel (2014 und 2018) schaffte in diesem Zeitraum sonst nur Salzburg (2015, 2016). Im Team stehen nur sieben gebürtige Italiener. Klub-Boss Dieter Knoll hat wieder einige interessante Legionäre verpflichtet: zum Beispiel den 27-jährigen Amerikaner Colton Hargrove, der in der American Hockey League mit 0,44 einen guten Punkteschnitt pro Spiel hatte.

Gezwungenermaßen mussten die Black Wings Linz ihren Weg ein wenig verändern. Nach dem Karriereende der Lukas-Brüder fehlte dem Team die österreichische Identität. „Wir haben uns zusammengesetzt und besprochen, was wir ändern müssen“, sagte Coach Rowe nach dem Viertelfinal-Ausscheiden. „Wir müssen jünger, schneller und größer werden.“ Und die Linzer wurden auch österreichischer: Kickert ist die einzige österreichische Nummer eins in der Liga. Rowe fordert: „Die Jungen müssen einen Schritt vorwärts machen.“ Gelingt das, ist mit Linz und dem fanatischen Publikum wieder zu rechnen.