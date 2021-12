Der Heimfluch hält an: Biathlon-Star Hauser verliert das Gelbe Trikot

Lisa Theresa Hauser muss weiter auf ihr erstes Top-Ergebnis in Hochfilzen warten. Auch in diesem Jahr lief es für die Lokalmatadorin beim Heimweltcup nicht nach Wunsch. Die Kitzbühelerin verpasste im Sprint den anvisierten Spitzenrang und kam nicht unter die ersten 20.

Es herrschten am Freitag schwierige Bedingungen am Schießstand in Hochfilzen. Selbst so treffsicheren Biathletinnen wie Lisa Theresa Hauser machte der Wind zu schaffen. Blieb die 27-Jährige liegend noch makellos, leistete sie sich dann im Stehend-Anschlag zwei Fehler und wurde im Klassement weit zurückgeworfen. "