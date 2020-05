Der "Gott des Berges"

Ich bin ein alter Rock ’n’ Roller", sagt Peter Schröcksnadel, nachdem er in der Albertina-Passage auf die Bühne geklettert ist. "Deshalb freut mich dieses Projekt besonders!" Der ÖSV-Präsident spricht über den neuen Song des Austria Ski-Teams, der am Montag in Wien präsentiert wurde. Die schottische Rock-Band Nazareth, die in den 1970er-Jahren durch die Rock-Ballade "Love Hurts" weltweit berühmt wurde, komponierte für die Österreicher "God of the Mountain".



Geht es nach ÖSV-Sportdirektor Hans Pum, soll der Song, in dessen Video Anna Fenninger, Hannes Reichelt und Kollegen ihre schauspielerischen Qualitäten unter Beweis stellen, auch ein gutes Omen sein: "Wir hoffen, dass der 'God of the Mountain' in dieser Ski-Saison hinter uns stehen wird." Zustande gekommen ist das Projekt aufgrund der jahrelangen Bekanntschaft der Band mit Mathias Berthold. "Ich bin seit meinem zehnten Lebensjahr ein riesiger Nazareth-Fan", sagt der Herren-Cheftrainer.



Peter Schröcksnadel hatte nur einen Wunsch an den Wettkampf-Song: "Das Wort ' Austria' soll bitte vorkommen." Der wurde erfüllt.