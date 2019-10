Der Freitag wird in Wien und Klagenfurt zum Eishockey-Tag

Viel Energie und Emotionen wird es auch in Klagenfurt geben, wenn der KAC den Villacher SV zum ersten Kärntner Derby lädt. Natürlich ist auch dieses Spiel mit fast 5.000 Fans ausverkauft. Die Villacher kommen heute nicht als Außenseiter. Neun der jüngsten zehn Duelle hat der KAC gewonnen. In den ersten acht Runden hat Villach aber fünf Siege gefeiert und nur einmal nicht gepunktet. In der Tabelle ist der VSV erster Verfolger von Salzburg. Peter Karlik