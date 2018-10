Der Eishockey-Profi, der auch mit seinen Fäusten trifft

Vergangene Woche bekam der 27-jährige Kanadier ein ganz spezielles Training: Österreichs bester Boxer Marcos Nader lud DeSousa in seinen Bounce-Boxklub in Ottakring ein. Nader war schnell beeindruckt. Nachdem gleich bei einem der ersten Schläge von DeSousa ein Pad durch den Ring geflogen war, wusste Nader, was es geschlagen hat. „Er hat ja richtig Kraft! Auf dem Eis möchte ich ihm nicht begegnen“, sagte der Box-Profi.

„Zwei, vier, sechs, acht, zehn“, rief Nader dem Eishockey-Profi zu. Und dieser schlug abwechselnd links und rechts in die Pads. Wenige Minuten waren vergangen, da war klar: Boxtraining kann richtig anstrengend sein.

DeSousa war nicht das erste Mal in einem Box-Klub. „Mein Vater hat in Toronto in einem Gym trainiert. Er hat mich und meinen Bruder öfter mitgenommen, damit wir lernen, uns zu wehren.“

Es hat funktioniert. „In Nordamerika hat es mir geholfen, mich auf dem Eis durchzusetzen“, erinnert sich DeSousa. „Man hat mir oft gesagt, ,checke den größten und stärksten Gegner und kämpfe gegen ihn‘.“

In den nordamerikanischen Eishockeyligen sind Box-Kämpfe gang und gäbe. Früher noch mehr als heute. DeSousa beschreibt: „Ich habe auch schon gegen gute Freunde gekämpft. Wenn das Spiel aus ist, bleiben keine negativen Gefühle. Es ist ein Teil des Spiels. Vor allem in Nordamerika. Zum Glück ist es in Europa anders.“