Ein 18-jähriger Finne begeistert die Eishockey-Welt

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat nach dem 0:5 gegen Russland am Montag spielfrei und greift erst wieder am Dienstag um 20.15 Uhr gegen Vizeweltmeister Schweiz ins Geschehen ein. Am Montag werden die Österreicher um 11 Uhr für eine kurze Trainingseinheit das Eis betreten.

Gesprochen wird in der Slowakei nach dem ersten Wochenende vor allem über einen Finnen.

Knapp über 100 Profis der National Hockey League ( NHL) sind bei der Eishockey-WM in der Slowakei dabei, am ersten Wochenende wurden sie alle von einem 18-jährigen Finnen überstrahlt. Kaapo Kakko hat nach einem Doppelpack gegen die kanadische NHL-Auswahl am Samstag gegen WM-Gastgeber Slowakei einen Hattrick nachgelegt und führt die Torschützenliste des Turniers mit fünf Treffern an.

Der rechte Flügel von TPS Turku gab beim 4:2-Erfolg gegen die Slowakei eine Kostprobe seines ganzen Könnens ab. Zunächst traf er mit einem satten Schuss zum 2:1 (17.), vor dem 3:2 (50.) ließ er Martin Fehervary frech aussteigen und schob den Puck zwischen den Schonern von Torhüter Marek Ciliak durch. „Es war schon ganz geil. Zuerst natürlich die kleine Täuschung, aber dann nur ein kleiner Schupfer in Richtung Tor. Manchmal zahlt es sich aus, zu probieren“, sagte der Teenager.

In der Schlussminute vollendete er den Hattrick, er schüttelte einen slowakischen Verteidiger ab und traf ins leere Tor. Auch beim 3:1 gegen Kanada hatte Kakko mit einem „Empty-Netter“ den Schlusspunkt gesetzt. Ein Beweis für das Vertrauen, das Teamchef Jukka Jalonen auch in entscheidenden Situationen in seinen Youngster setzt. „Es gibt auf der Welt nicht viele solche Spieler wie ihn. Wenn er den Schläger auf dem Eis hat, ist nur der Himmel die Grenze“, meinte Jalonen euphorisch.