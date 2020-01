Dawid Kubacki triumphiert in Bischofshofen

Springen in Bischofshofen:

1. Dawid Kubacki (POL) 300,9 (143,0/140,5)

2. Karl Geiger (GER) 291,0 (140,0/136,0)

3. Marius Lindvik (NOR) 289,4 (139,0/137,0)

4. Stefan Kraft (AUT) 287,4 (138,0/137,0)

5. Peter Prevc (SLO) 283,6 (136,5/138,0)

6. Daniel-Andre Tande (NOR) 279,3 (137,5/135,0)

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 279,0 (135,5/138,0)

8. Daiki Ito (JPN) 276,4 (137,0/134,0)

9. Domen Prevc (SLO) 275,5 (140,0/133,0)

10. Philipp Aschenwald (AUT) 274,6 (136,0/135,0)

11. Johann Andre Forfang (NOR) 273,9 (135,5/135,0)

12. Yukiya Sato (JPN) 271,3 (139,0/131,5)

13. Kamil Stoch (POL) 269,6 (134,5/134,0)

14. Markus Eisenbichler (GER) 266,5 (137,0/130,0)

15. Daniel Huber (AUT) 266,3 (135,0/133,0)

16. Robert Johansson (NOR) 258,5 (133,0/132,0)

17. Gregor Schlierenzauer (AUT) 258,1 (129,0/133,0)

18. Stephan Leyhe (GER) 257,7 (132,0/131,0)

19. Michael Hayböck (AUT) 257,2 (131,0/132,0)

20. Constantin Schmid (GER) 256,8 (134,5/127,5)

21. Killian Peier (SUI) 253,0 (128,0/131,0)

22. Cene Prevc (SLO) 252,7 (132,0/128,0)

23. Roman Koudelka (CZE) 248,1 (126,0/131,0)

24. Stefan Huber (AUT) 247,4 (132,0/126,5)

25. Clemens Leitner (AUT) 246,2 (130,0/128,0)

26. Clemens Aigner (AUT) 245,1 (129,0/123,0)

27. Piotr Zyla (POL) 242,1 (125,5/129,0)

28. Pius Paschke (GER) 239,2 (126,0/127,5)

29. Junshiro Kobayashi (JPN) 237,8 (127,0/124,5)

30. Anders Haare (NOR) 226,0 (125,0/124,0)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: 32. Jan Hörl (AUT) 119,7 Punkte (127,0 m) - 41. Daniel Fettner (AUT) 108,5 (123,5) - 45. Markus Schiffner (AUT) 104,9 (121,0)

Die Vierschanzentournee (Endstand):

1. Dawid Kubacki (POL) 1.131,6

2. Marius Lindvik (NOR) 1.111,0

3. Karl Geiger (GER) 1.108,4

4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1.096,0

5. Stefan Kraft (AUT) 1.086,0

6. Johann Andre Forfang (NOR) 1.051,1

7. Domen Prevc (SLO) 1.050,9

8. Peter Prevc (SLO) 1.048,8

9. Daiki Ito (JPN) 1.039,0

10. Stephan Leyhe (GER) 1.037,5

11. Philipp Aschenwald (AUT) 1.035,7

12. Robert Johansson (NOR) 1.025,4

13. Kamil Stoch (POL) 1.023,6

14. Piotr Zyla (POL) 1.016,7

15. Markus Eisenbichler (GER) 1.011,1

16. Constantin Schmid (GER) 999,8

17. Roman Koudelka (CZE) 992,0

18. Michael Hayböck (AUT) 990,6

19. Killian Peier (SUI) 862,0

20. Daniel-Andre Tande (NOR) 848,6

21. Yukiya Sato (JPN) 798,6

22. Pius Paschke (GER) 772,9

23. Anze Lanisek (SLO) 758,5

24. Daniel Huber (AUT) 746,1

25. Timi Zajc (SLO) 742,5

26. Gregor Schlierenzauer (AUT) 737,6

27. Junshiro Kobayashi (JPN) 717,3

28. Jan Hörl (AUT) 714,3

29. Simon Ammann (SUI) 521,0

30. Jewgenij Klimow (RUS) 516,9

Weiter:

32. Clemens Leitner (AUT) 357,3

33. Clemens Aigner (AUT) 356,2

40. Stefan Huber (AUT) 247,4

Gesamtweltcup:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 644

2. Karl Geiger (GER) 619

3. Stefan Kraft (AUT) 539

4. Marius Lindvik (NOR) 469

5. Dawid Kubacki (POL) 444

6. Daniel-Andre Tande (NOR) 374

7. Philipp Aschenwald (AUT) 364

8. Kamil Stoch (POL) 335

9. Peter Prevc (SLO) 323

10. Johann Andre Forfang (NOR) 256

11. Anze Lanisek (SLO) 254

12. Yukiya Sato (JPN) 240

13. Daniel Huber (AUT) 224

14. Robert Johansson (NOR) 223

15. Killian Peier (SUI) 199



17. Jan Hörl (AUT) 180

21. Gregor Schlierenzauer (AUT) 161

26. Michael Hayböck (AUT) 84

49. Stefan Huber (AUT) 7

52. Clemens Leitner (AUT) 6

53. Clemens Aigner (AUT) 5