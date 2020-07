Das Phänomen Thomas Vanek

Wenn man bedenkt, dass Thomas Vanek am Freitag in seinem ersten Spiel seit März ein Tor erzielte und zwei Mal nur an der Stange scheiterte, wird schnell klar, welche Qualität der Starstürmer aus der National Hockey League hat. Der 28-jährige Grazer, der seit 14 Jahren in Nordamerika lebt, spielt während des Gehälterstreits in der NHL in seiner Heimatstadt und feierte am Freitag beim 5:4-Erfolg gegen Zagreb eine gelungene Premiere.



Obwohl der linke Flügelstürmer im dritten Drittel gegen die Kroaten schon sehr ausgelaugt wirkte, zeigte er jene Qualitäten, mit denen er in der National Hockey League schon 245 Tore erzielt hat. Mit seiner Körpergröße von 1,88 Metern ist er eine stattliche Erscheinung auf dem Eis.