Das Kreuz mit dem Rücken: Saisonstart in Sölden ohne Feller

Es ist nur Spekulation, wo Manuel Feller stehen könnte, wenn sein Körper endlich einmal dauerhaft so mitspielen würde, wie der der Tiroler gern hätte. Doch kaum schienen die jahrelangen Rückenprobleme einmal überwunden, da muss der Fieberbrunner schon wieder zuschauen, wie seine Kollegen um die Wette fahren.

Oder, anders gesagt: Manuel Feller muss auf den ersten Riesentorlauf der Saison am kommenden Sonntag in Sölden verzichten. Das hat der Technik-Spezialist nach Rücksprache mit seinem Trainerteam am Donnerstag entschieden.