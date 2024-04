Das Ende der Träume: Frankreich schlägt Österreich

Österreichs Frauenteam muss seine Aufstiegsträume nach dem dritten Match bei der B-WM in Klagenfurt begraben. Die Österreicherinnen mussten sich am Mittwochabend trotz dreimaliger Führung A-WM-Absteiger Frankreich mit 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) geschlagen geben und stehen nach dem 6:0-Sieg über Südkorea und dem 2:3 gegen Norwegen nur auf dem vierten Tabellenplatz. Am Freitag geht es noch gegen Ungarn, am Samstag gegen die Niederlande.

In einem ausgeglichenen Spiel sorgte Lena Dauböck in der 11. Minute für den ersten Jubel in der Heidi Horten Arena und das 1:0 für Österreich. Nach dem Ausgleich für Frankreich brachte Theresa Schafzahl aus einem Powerplay in der 23. Minute Österreich erneut in Front. Vor der zweiten Pause glich Frankreich wieder aus.

Im Schlussabschnitt lenkte Schafzahl einen Schuss von Anna Meixner perfekt ab und brachte die ÖEHV-Frauen in der 43. Minute schon zum dritten Mal in Führung. Doch Frankreich drehte das Spiel.

„Das ist extrem bitter, denn der Wille war da und wir waren uns unserer Sache so sicher“, sagte Kapitänin Anna Meixner. Annika Fazokas ergänzte: „Das schmerzt. Aber knappe Spiele können passieren.“