Damen-Slalom in Levi: Vlhova führt vor Shiffrin und Liensberger

300 Tage war sie nicht mehr am Start eines Weltcuprennens gestanden, am Samstagvormittag kehrte Mikaela Shiffrin wieder zurück. Und die 25-jährige Amerikanerin, die nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters die letzte Saison erst unter- und dann coronabedingt abgebrochen hatte, zeigte, dass abermals mit ihr zu rechnen ist.

Nachdem sie den Riesenslalom in Sölden noch wegen Rückenproblemen hatte auslassen müssen, trainierte die 66-fache Siegerin von Weltcuprennen zuletzt in Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado, und nun zeigte sie sich auch im ersten Lauf des Slaloms von Levi wieder von ihrer besten Seite.

Stilistisch sauber legte die Amerikanerin zunächst die Bestzeit in den finnischen Schnee, die nur ihre große Rivalin aus der Slowakei zu unterbieten vermochte: Petra Vlhova war in 54,19 Sekunden um 15 Hundertstelsekunden schneller. „Es ist ein bissl verrückt, nach all dem wieder zurück zu sein. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich wieder hier bin“, sagte Shiffrin. „Einerseits hat sich nichts geändert, andererseits hat sich alles geändert. Aber es ist cool, dass wir unseren Sport machen können, und es ist schön, dass ich all die anderen wieder sehen kann.“