Damen-Abfahrt in Val d'Isère: Goggia siegt, Siebenhofer Sechste

1. Sofia Goggia (ITA) 1:44,70

2. Corinne Suter (SUI) +0,24

3. Breezy Johnson (USA) +0,27

4. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0,33

5. Kira Weidle (GER) +0,59

6. Ramona Siebenhofer (AUT) +0,64

7. Ilka Stuhec (SLO) +0,75

Ester Ledecka (CZE) +0,75

9. Michelle Gisin (SUI) +0,77

10. Marie-Michèle Gagnon (CAN) +0,88

11. Lara Gut-Behrami (SUI) +1,04

12. Mirjam Puchner (AUT) +1,10

13. Priska Nufer (SUI) +1,21

14. Nina Ortlieb (AUT) +1,33

15. Elena Curtoni (ITA) +1,37

16. Keely Cashman (USA) +1,41

17. Laura Pirovano (ITA) +1,51

18. Jacqueline Wiles (USA) +1,61

19. Jasmine Flury (SUI) +1,70

20. Tamara Tippler (AUT) +1,82

21. Jasmina Suter (SUI) +1,99

22. Joana Hählen (SUI) +2,00

23. Julia Pleschkowa (RUS) +2,10

24. Francesca Marsaglia (ITA) +2,11

25. Ragnhild Mowinckel (NOR) +2,14

26. Ariane Rädler (AUT) +2,23

27. Tiffany Gauthier (FRA) +2,24

28. Stephanie Venier (AUT) +2,26

29. Sabrina Maier (AUT) +2,27

Nadia Delago (ITA) +2,27

31. Lin Ivarsson (SWE) +2.40

32. Luana Flütsch (SUI) +2,43

33. Christine Scheyer (AUT) +2,58

Petra Vlhova (SVK) +2,58

35. Jennifer Piot (FRA) +2,72

36. Rosina Schneeberger (AUT) +2,86

37. Ricarda Haaser (AUT) +2,90

38. Juliana Suter (SUI) +3,04

39. Nadine Fest (AUT) +3,18

40. Marta Bassino (ITA) +3,24

41. Rahel Kopp (SUI) +3,40

42. Marusa Ferk (SLO) +3,72

43. Verena Gasslitter (ITA) +4,46

44. Anouck Errard (FRA) +4,61

45. Camille Cerutti (FRA) +4,70

46. Nevena Ignjatovic (SRB) +4,98

47. Karen Smadja Clément (FRA) +5,24

48. Ania Monica Caill (ROU) +5,41

49. Elvedina Muzaferija (BIH) +6,18

Out: Isabella Wright (USA). Nicht gestartet: Federica Brignone (ITA).