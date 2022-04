Dallas Stars besiegen mit Raffl im NHL-Shootout Knights

Minnesota Wild, erneut ohne den eine Liga tiefer spielenden Marco Rossi, musste hingegen eine 3:5-Heim-Niederlage gegen die Arizona Coyotes hinnehmen.

Die Edmonton Oilers treffen in der ersten Runde der NHL-Play-offs auf die Los Angeles Kings. Das Team um Deutschlands Star Leon Draisaitl holte ein starkes 5:1 gegen die Pittsburgh Penguins und sicherte sich damit den Heimvorteil in der kommende Woche beginnenden ersten Runde. Weil die Knights wie beschrieben verloren haben, können die Kings selbst mit Niederlagen in ihren beiden letzten Hauptrundenspielen nicht mehr von Rang drei verdrängt werden.

NHL-Ergebnisse vom Dienstag: Nashville Predators - Calgary Flames 4:5 n.V., Minnesota Wild - Arizona Coyotes 3:5, Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 3:0, Ottawa Senators - New Jersey Devils 5:4 n.V., Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 4:1, New York Rangers - Carolina Hurricanes 3:4, San Jose Sharks - Anaheim Ducks 2:5, Boston Bruins - Florida Panthers 4:2, Washington Capitals - New York Islanders 1:4, Dallas Stars - Vegas Golden Knights 3:2 n.P., Colorado Avalanche - St. Louis Blues 5:3, Vancouver Canucks - Seattle Kraken 5:2, Pittsburgh Penguins - Edmonton Oilers 1:5.