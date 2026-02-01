Trauer und Traumlauf: Franjo von Allmen gewinnt in Crans-Montana

Die Werbebanden und Sponsorflächen waren alle grau und schwarz gehalten. "Unsere Gedanken sind bei euch" stand dort, wo normalerweise Werbebotschaften stehen. Die Trauer um die Opfer der Brandkatastrophe von 1. Jänner in dem Schweizer Skiort Crans-Montana ist allgegenwärtig.

Und dennoch wurde am Sonntag wieder ein Ski-Fest gefeiert. Bei der Olympia-Generalprobe der Abfahrer waren die Tribünen voll, tausende Schweizer Fahnen sorgten für Stimmung. Da passte es gut, dass der Schweizer Franjo von Allmen mit einer Traumfahrt den Sieg holte und seine Favoritenrolle für die Olympia-Abfahrt am kommenden Samstag in Bormio bestätigte.

Perfekte Bedingungen in Crans-Montana

Die Strecke präsentierte sich im Vergleich zu Freitag, als die Frauen-Abfahrt nach sechs Läuferinnen abgebrochen worden war, in perfektem Zustand. Allerdings trug auch der strahlende Sonnenschein zu den perfekten Bedingungen bei.