Trauer und Traumlauf: Franjo von Allmen gewinnt in Crans-Montana
Die Werbebanden und Sponsorflächen waren alle grau und schwarz gehalten. "Unsere Gedanken sind bei euch" stand dort, wo normalerweise Werbebotschaften stehen. Die Trauer um die Opfer der Brandkatastrophe von 1. Jänner in dem Schweizer Skiort Crans-Montana ist allgegenwärtig.
Und dennoch wurde am Sonntag wieder ein Ski-Fest gefeiert. Bei der Olympia-Generalprobe der Abfahrer waren die Tribünen voll, tausende Schweizer Fahnen sorgten für Stimmung. Da passte es gut, dass der Schweizer Franjo von Allmen mit einer Traumfahrt den Sieg holte und seine Favoritenrolle für die Olympia-Abfahrt am kommenden Samstag in Bormio bestätigte.
Perfekte Bedingungen in Crans-Montana
Die Strecke präsentierte sich im Vergleich zu Freitag, als die Frauen-Abfahrt nach sechs Läuferinnen abgebrochen worden war, in perfektem Zustand. Allerdings trug auch der strahlende Sonnenschein zu den perfekten Bedingungen bei.
Odermatt auch von Paris geschlagen
Marco Odermatt bot sich mit Italiens Downhill-Schwergewicht Dominik Paris bei den Zwischenzeiten einen Hundertstelkrimi, hatte aber im Ziel einen Rückstand von 0,14 Sekunden. Wenig später schob sich Ryan Cochran-Siegle mit einer fast perfekten Fahrt mit 0,05 Sekunden zwischen Paris und Odermatt.
Volles Risiko nahm dann Franjo von Allmen, was die Linie betraf. Der Schweizer fuhr in einer eigenen Liga und distanzierte Dominik Paris um 0,65 Sekunden - 1:55,00, eine Fabelzeit. "Ich bin einfach mit Spaß Ski gefahren. Heimrennen sind für uns Schweizer immer speziell", sagte der 24-jährige Sieger.
Die Fahrt von Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni war für einen Top-Platz zu fehlerhaft.
Daniel Hemetsberger kam mit 1,45 Sekunden Rückstand auf Rang 13 ins Ziel, Stefan Babinsky war acht Hundertstel langsamer auf Rang 14.
Aus dem ÖSV-Team ließen Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser das Rennen aus. Sie trainieren in Saalbach für die Olympia-Abfahrt. Das erste Training in Bormio ist bereits am Mittwoch angesetzt.
Kommentare