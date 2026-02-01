Letztes Rennen vor Olympia: Hemetsberger brennt auf die Abfahrt
Die Abfahrt der Männer am Sonntag in Crans-Montana (11 Uhr/live in ORF 1) ist das letzte Rennen, bevor die Olympischen Spiele losgehen. Ob die Generalprobe aber auch eine gewisse Aussagekraft hat, darf bezweifelt werden. Einige Stars sind gar nicht am Start, andere werden nur wenige Tage vor der Abreise nach Bormio nicht das letzte Hemd riskieren.
Die großen Favoriten kommen aus der Schweiz, in der Vorsaison gab es beim Heimrennen einen Dreifachsieg. Im Training hielten sich Marco Odermatt und Franjo von Allmen aber noch vornehm zurück. Nur keine Verletzung riskieren. Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni aus Italien konnte gerade noch einen Sturz verhindern und wurde 33.
ÖSV-Asse motiviert
Aus dem ÖSV-Team lassen Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser das Rennen aus. Sie trainieren stattdessen in Saalbach für Olympia. Das erste Training in Bormio ist bereits für Mittwoch angesetzt.
Von Zurückhaltung nichts hält Daniel Hemetsberger. Der Oberösterreicher versprach nach Platz vier im Training im Rennen „all in“ zu gehen. „Es ist ein Weltcup-Rennen, es wäre die falsche Herangehensweise, wenn man sagt, ich fahre larifari runter. Ich möchte es wie alle anderen Weltcuprennen in der Saison nach Möglichkeit gewinnen, deshalb werde ich dementsprechend angasen.“
Der ebenfalls für Olympia nominierte Stefan Babinsky fuhr im Training auf Platz acht, auch er will so kurz vor den Spielen keine Zurückhaltung walten lassen. „Ich bin voll motiviert. Natürlich ist nächste Woche ein ganz wichtiges Rennen, aber trotzdem ist der Fokus und die Konzentration auf dieses Rennen, weil ich einfach meine Leistung auf den Punkt bringen will“, so der Steirer. Und nach der Pleite auf der Streif haben die ÖSV-Abfahrer ja noch einiges gutzumachen.
Kommentare