Letztes Rennen vor Olympia: Hemetsberger brennt auf die Abfahrt

Die Abfahrt der Männer am Sonntag in Crans-Montana (11 Uhr/live in ORF 1) ist das letzte Rennen, bevor die Olympischen Spiele losgehen. Ob die Generalprobe aber auch eine gewisse Aussagekraft hat, darf bezweifelt werden. Einige Stars sind gar nicht am Start, andere werden nur wenige Tage vor der Abreise nach Bormio nicht das letzte Hemd riskieren.

Die großen Favoriten kommen aus der Schweiz, in der Vorsaison gab es beim Heimrennen einen Dreifachsieg. Im Training hielten sich Marco Odermatt und Franjo von Allmen aber noch vornehm zurück. Nur keine Verletzung riskieren. Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni aus Italien konnte gerade noch einen Sturz verhindern und wurde 33. ÖSV-Asse motiviert Aus dem ÖSV-Team lassen Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser das Rennen aus. Sie trainieren stattdessen in Saalbach für Olympia. Das erste Training in Bormio ist bereits für Mittwoch angesetzt.