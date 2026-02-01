Welt

Brand-Katastrophe fordert nächstes Opfer: 18-Jähriger stirbt ein Monat später

Blumen, Kerzen und Flaggen, darunter die Schweizer Flagge, liegen auf einem Steinboden.
Die Zahl der Opfer steigt damit auf 41. Der junge Schweizer erlag in einem Krankenhaus in Zürich seinen schweren Verletzungen.
01.02.26, 14:21

Einen Monat nach der Brand-Katastrophe von Crans-Montana ist ein 18-jähriger Schweizer in einem Krankenhaus in Zürich gestorben. Das berichtet die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft im Wallis. Damit steigt die Zahl der Brandopfer auf 41.

Bar-Brand in Crans-Montana: Neues Strafverfahren eröffnet

In der Silvesternacht hatten in einer Bar funkensprühende Partyfontänen einen Brand entfacht. Die Flammen breiteten sich rasant aus, viele Menschen kamen über die enge Treppe aus dem Kellergeschoss nicht mehr rechtzeitig ins Freie. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, rund 80 davon erlitten schwere und schwerste Brandverletzungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung sowie Brandstiftung.

Trauer und Traumlauf: Franjo von Allmen gewinnt in Crans-Montana

