Bar-Brand in Crans-Montana: Neues Strafverfahren eröffnet
Zusammenfassung
- Strafverfahren gegen ehemaligen Sicherheitsbeauftragten nach Bar-Brand in Crans-Montana eingeleitet.
- Bisher waren nur die Betreiber der Bar "Le Constellation" wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und Brandstiftung beschuldigt.
- Jährliche Brandschutzkontrollen fanden seit 2019 nicht mehr statt, mögliche strafrechtliche Verantwortung wird geprüft.
Die Ermittler zur Brandkatastrophe von Crans-Montana haben nach Informationen des öffentlichen Schweizer Senders RTS ihre Strafuntersuchung ausgeweitet.
Sie sollen ein Strafverfahren gegen einen ehemaligen Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde eröffnet haben, berichtet der Sender. Der Anwalt des Mannes habe die Information bestätigt. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben.
Bisher führte sie nur das Betreiberpaar der betroffenen Bar "Le Constellation" als Beschuldigte, Jacques und Jessica Moretti. In der Bar waren in der Neujahrsnacht 40 Menschen ums Leben gekommen.
Jahrelang keine Brandschutzkontrollen
Sie ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger Brandstiftung. Frage ist, ob die Bar Brandschutzvorschriften eingehalten hat.
Die Gemeinde hatte fünf Tage nach der Katastrophe eingeräumt, dass die jährlichen Brandschutzkontrollen seit 2019 nicht mehr stattgefunden haben. Wie es dazu kommen konnte, sei unerklärlich, sagte Gemeindepräsident Nicolas Féraud.
Mit dem Verfahren werde festgestellt, ob es wegen der festgestellten Versäumnisse eine strafrechtliche Verantwortung des Mannes gebe, berichtete RTS.
