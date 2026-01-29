Bar-Brand in Crans-Montana: Neues Strafverfahren eröffnet

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Ermittler zur Brandkatastrophe von Crans-Montana haben nach Informationen des öffentlichen Schweizer Senders RTS ihre Strafuntersuchung ausgeweitet. Sie sollen ein Strafverfahren gegen einen ehemaligen Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde eröffnet haben, berichtet der Sender. Der Anwalt des Mannes habe die Information bestätigt. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben.

Bisher führte sie nur das Betreiberpaar der betroffenen Bar "Le Constellation" als Beschuldigte, Jacques und Jessica Moretti. In der Bar waren in der Neujahrsnacht 40 Menschen ums Leben gekommen. Jahrelang keine Brandschutzkontrollen Sie ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger Brandstiftung. Frage ist, ob die Bar Brandschutzvorschriften eingehalten hat.