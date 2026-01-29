Welt

Bar-Brand in Crans-Montana: Neues Strafverfahren eröffnet

Press conference at Sion Hospital in aftermath of New Year's Day bar fire
Bisher wurden die Bar-Betreiber als Beschuldigte geführt. Nun soll ein Strafverfahren gegen einen ehemaligen Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde eröffnet worden sein.
29.01.26, 07:49

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • Strafverfahren gegen ehemaligen Sicherheitsbeauftragten nach Bar-Brand in Crans-Montana eingeleitet.
  • Bisher waren nur die Betreiber der Bar "Le Constellation" wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und Brandstiftung beschuldigt.
  • Jährliche Brandschutzkontrollen fanden seit 2019 nicht mehr statt, mögliche strafrechtliche Verantwortung wird geprüft.

Die Ermittler zur Brandkatastrophe von Crans-Montana haben nach Informationen des öffentlichen Schweizer Senders RTS ihre Strafuntersuchung ausgeweitet. 

Sie sollen ein Strafverfahren gegen einen ehemaligen Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde eröffnet haben, berichtet der Sender. Der Anwalt des Mannes habe die Information bestätigt. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben.

Feuerdrama in Crans-Montana: Barbesitzer gegen Kaution entlassen

Bisher führte sie nur das Betreiberpaar der betroffenen Bar "Le Constellation" als Beschuldigte, Jacques und Jessica Moretti. In der Bar waren in der Neujahrsnacht 40 Menschen ums Leben gekommen. 

Jahrelang keine Brandschutzkontrollen

Sie ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger Brandstiftung. Frage ist, ob die Bar Brandschutzvorschriften eingehalten hat.

"Skandal": Empörung über Freilassung von Barbetreiber

Die Gemeinde hatte fünf Tage nach der Katastrophe eingeräumt, dass die jährlichen Brandschutzkontrollen seit 2019 nicht mehr stattgefunden haben. Wie es dazu kommen konnte, sei unerklärlich, sagte Gemeindepräsident Nicolas Féraud

Mit dem Verfahren werde festgestellt, ob es wegen der festgestellten Versäumnisse eine strafrechtliche Verantwortung des Mannes gebe, berichtete RTS.

Mehr zum Thema

Schweiz
Agenturen, sif  | 

Kommentare