Aus der OIympia-Traum? Skisprungstar Kramer positiv getestet

Am Samstag bejubelte Sara Marita Kramer in Willingen noch den sechsten Saisonsieg und den Ausbau der F├╝hrung im Gesamtweltcup. Wenige Stunden sp├Ąter ereilte die beste Skispringerin der Gegenwart die Nachricht von ihrem positiven Corona-Test.

Als Reaktion auf die Infektion der Salzburgerin zog der ├ľSV die Frauenmannschaft vom zweiten Springen in Willingen unzerz├╝glich zur├╝ck. Neben Kramer waren mit Jacqueline Seifriedsberger und Eva Pinkelnig zwei weitere Olympia-Starterinnen in Willingen dabei.

Funken Hoffnung

Der positive Covid-Test kommt f├╝r Kramer zum denkbar ung├╝nstigsten Zeitpunkt. Am Montag h├Ątten die Springerinnen nach China aufbrechen sollen, bereits am Wochenende steht der Bewerb auf der Normalschanze auf dem Programm. Fraglich, ob sich f├╝r den Superstar des Frauen-Skispringens die Teilnahme noch ausgeht.



Derzeit wird seitens der Verantwortlichen des ├ľOC und des ├ľSV an einem Zeitplan gearbeitet, um einen Start der Weltcup-F├╝hrenden bei den Olympischen Spielen in Peking zu erm├Âglichen. Die Einreisebestimmungen f├╝r die Olympischen Spiele erfordern aktuell infolge eines positiven Testergebnisses vier aufeinanderfolgende, beh├Ârdlich zertifizierte, negative PCR-Testergebnisse (im zeitlichen Abstand von mindestens 24h).

Es schrillen jedenfalls die Alarmglocken. Erst am Sonntag wurde Bob-Anschieber Markus Sammer in Peking positiv getestet und befindet sich in Quarant├Ąne. Am Samstag war bekannt geworden, dass Freeskier Samuel Baumgartner die Spiele wegen einer Corona-Infektion verpasst.