China-Ersatz: Punktesieg für Saalbach auf dem Weg zur WM 2025

Die Speed-Damen waren derweil auch am Freitag in Rosa Chutor zur Untätigkeit gezwungen. Schneefall – wie könnte es anders sein. Am Samstag soll nun auf verkürzter Strecke abermals ein Abfahrtstraining versucht werden (8 Uhr MEZ), gelingt dieses, würde ab 10.30 Uhr um Weltcuppunkte gefahren. Ist die Piste dann noch immer nicht bereit, würde am Sonntag ein neuerlicher Versuch gestartet werden – der ursprünglich geplante Super-G würde dann entfallen.