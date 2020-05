Champions League: VSV verliert in Göteborg 2:5

Der Villacher SV hat am Sonntag beim vierten Auftritt in der Eishockey-Champions League zum zweiten Mal verloren. Die Kärntner unterlagen Frölunda Göteborg auswärts 2:5 (1:1,0:2,1:2). Die Villacher sind in der von den Schweden angeführten Gruppe C nach wie vor Dritte, die beiden Siege gelangen gegen das noch punktelose Schlusslicht Briancon.

Im nächsten Match empfangen die Blauweißen am 23. September den Tabellenzweiten Genf. In Göteborg gelang Francois Fortier 40 Sekunden nach der Powerplay-Führung der Gastgeber gegen Ende des ersten Drittels zunächst der Ausgleich. Im Mittelabschnitt zogen die Schweden aber auf zwei Tore davon. Ein weiterer Frölunda-Treffer kurz nach Beginn des Schlussdrittels bedeutete dann die Vorentscheidung. Göteborg erzielte noch einen Powerplay-Treffer, ehe Stefan Bacher in der vorletzten Minute ebenfalls in Überzahl noch für Ergebniskosmetik sorgte.