Caps sind bereit für die neue Saison

Überrascht war der neue Capitals-Scout Bernd Freimüller über die Arbeitspraktiken so mancher Agenten in der Transferzeit. "Ich habe mit Konstantin Komarek und Patrick Obrist ausgemacht, dass sie uns informieren, wenn sie Schweden bzw die Schweiz verlassen wollen, damit wir ein Angebot machen können. ich kenne beide seit vielen Jahren und beide haben es versprochen." Danach hörte Freimüller nur noch, dass die beiden 19-Jährigen in Salzburg unterschrieben haben. Dass ein Spieleragent also nicht einmal ein zweites Angebot eines willigen Konkurrenten einholt, kann nicht im Sinne des Spielers sein.



Interessiert beobachtet hat Freimüller auch die Diskussion um John Hughes, der in der vergangenen Saison überragende Spieler der Liga, der von Laibach nach Villach gewechselt ist. Hughes Manager verhandelte in Villach einen hochdotierten Vertrag heraus und drohte dem VSV mit einem noch besseren Angebot aus Wien. "Wir waren aber gar nicht interessiert an Hughes. Ich weiß ad hoc nicht einmal, wer sein Manager ist. Hätte uns jemand aus Villach gefragt, dann hätten wir ihm gesagt, dass es kein Angebot gibt." Es ist interessant, dass sich im Jahr 2012 Profivereine immer noch von Spieleragenten gegeneinander ausspielen lassen."



Die Saison beginnt in Wien am 30. Juli, 16 Uhr mit dem ersten Eistraining. Dem folgen bis zum Ligastart weitere 33. Die ersten Spiele der European Trophy finden Mitte August in Schweden statt. Bei Gegner Linköping ist übrigens der langjährige Caps-Verteidiger Peter Casparsson neuer Zeugwart. Eine Position, die in der schwedischen Elitserien hohes Ansehen genießt.