"Caps" müssen auf Goalie Divis verzichten

Im ersten Spiel der am Sonntag beginnenden Viertelfinal-Serie gegen die Black Wings Linz müssen die Vienna Capitals wieder auf Stammtormann Reinhard Divis verzichten.



Der 36-Jährige erlitt bei der Therapie seiner Muskelverletzung im Unterkörper einen Rückschlag und muss noch ein paar Tage pausieren. Ob er im ersten Heimspiel am Dienstag zurückkehrt, ist ebenfalls unklar. Somit steht bei den Wienern der 24-jährige Sebastian Stefaniszin im Tor, der auch in den letzten Spielen der Play-off-Qualifikation zum Einsatz gekommen war. "Ich bin jetzt nicht mehr nervös. Wir stehen gegen Linz nicht unter Druck, das Duell gewinnen zu müssen", sagte der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger.



Verzichten müssen die Capitals auch auf den gesperrten Taylor Holst. Bei den Linzern fehlt der gesperrte Brian Lebler und der verletzte Philipp Lukas.