Caps lösen Playoff-Ticket

Die Wiener sind nach dem 4:1 in Znaim vorzeitig für das Play-off qualifiziert. Erst mit einem 11:3 gegen Jesenice im 48. und somit letzten Spiel vor dem Play-off sicherten sich die Vienna Capitals in der vergangenen Saison einen Platz im Viertelfinale. 2013 schaffte es die Wiener im 41. Spiel, 13. Runden vor dem ersten Viertelfinalspiel.

Denn nach dem 4:1-Erfolg am Samstag in Znaim sind die Capitals in den letzten drei Runden des Grunddurchganges nicht mehr aus den Top Sechs zu verdrängen, die nach der Teilung der Liga in zehn Runden die Reihung für das Viertelfinale ausspielen.

Bei den unteren Sechs wird Red Bull Salzburg dabei sein. Die vor der Saison als Titelfavorit gehandelten Salzburger verloren in Linz 0:1 und können nicht mehr in die Top Sechs kommen.

Die Wiener haben auch gute Chancen als Tabellenführer in die Platzierungsrunde und also mit vier Bonuspunkten zu gehen. Da Verfolger Zagreb gegen Nachzügler Innsbruck sensationell 2:3 verlor, haben die Capitals drei Punkte Vorsprung. Und in dieser Woche stehen gegen Linz (Dienstag) und KAC (Freitag) zwei Schlagerspiele in Wien auf dem Programm.