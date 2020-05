Caps-Kantersieg für Geschichtsbücher

Die Vienna Capitals haben ihre Tabellenführung in der Erste Bank Eishockey Liga am Freitag mit einem klaren 6:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Innsbruck auf zwei Punkte ausgebaut. Denn die ersten Verfolger der Wiener kamen in der 38. Runde nach "Überstunden" nur zu Teilerfolgen. Der Tabellenzweite Zagreb verlor sein Heimspiel gegen den KAC ebenso 1:2 nach Penaltyschießen wie Graz gegen Znojmo. Und auch der drittplatzierte VSV unterlag Ljubljana auswärts im Freiluftspiel 4:5 nach Verlängerung.

Linz feierte unterdessen im Kampf um die direkte Play-off-Teilnahme wie der KAC einen wichtigen Erfolg, der Meister besiegte Nachzügler Dornbirn zuhause 3:0. Für Salzburg setzte es in Szekesfehervar hingegen ein 1:4. Die "Bullen" fielen dadurch auf Platz neun zurück.