Caps-Coach warnt: "So verlieren wir 0:12"

Champions Hockey League. Die Leistung beim 2:1 in Laibach hat Tom Pokel gar nicht gefallen. Der Capitals-Trainer polterte nach dem Spiel: "Wenn wir in der Champions League so spielen, dann verlieren wir 0:12." An einem schlechten Tag ist für die Capitals tatsächlich alles drinnen.

Am Dienstag gastieren die Wiener beim finnischen Meister Kärpät Oulu (17.30 Uhr, laola1.tv). Bisher konnten sie sich nach Liga-Spielen in der CHL immer steigern und setzten sich in der Vorrunde gegen den schwedischen Vizemeister Färjestad und den Schweizer Meister ZSC Lions durch. Vor dem Achtelfinal-Hinspiel haben Tom Pokel und sein Assistent Phil Horsky die Finnen eingehend studiert. " Oulu ist keine Mannschaft, die ihr Spiel in der bedingungslosen Offensive sieht. Vielmehr ist ihre Stärke, das Mitteldrittel zu beherrschen und damit nur wenig Gegenstöße der Gegner zuzulassen", sagt Horsky.

Für Andreas Nödl wird es sein Debüt in der Chamnpions Hockey League für die Capitals sein. Der 195-fache NHL-Spieler weiß worauf es gegen Kärpät ankommen wird: "Wir müssen taktisch sehr diszipliniert spielen, also defensiv gut stehen, von der Strafbank weg bleiben und so hart wie nur möglich kämpfen. Dann haben wir eine Chance."