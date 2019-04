Capitals-Stürmer Sondre Olden: Ein Mann für die späte Stunde

Dass ein Spiel 60 Minuten dauert, ist für die Capitals und Salzburg maximal eine Empfehlung. Vor dem sechsten Spiel der Best-of-seven-Serie im Semifinale (Dienstag, 19.15 Uhr, Sky und servushockeynight.com) gingen drei der fünf Partien und acht der elf Saisonduelle in die Verlängerung.

Wie die Spieler mit dem Nervenkitzel umgehen, wenn jeder Schuss in der Overtime die Entscheidung bedeuten kann? „Irgendwann gewöhnt man sich daran. Dann denkst du nicht mehr daran, dass es nach jedem Fehler aus sein kann“, sagte Kapitän Andreas Nödl.

Entscheidend ist aufseiten der Capitals immer öfter Sondre Olden. Der norwegische Teamstürmer erzielte in den fünf Partien gegen Salzburg vier Tore, davon die spielentscheidenden in der zweiten (2:1 in Minute 83) und in der fünften Partie (2:1 in Minute 72.).

Der 26-Jährige könnte genauso auf der Gegenseite stürmen. Salzburg wollte Olden schon im November von den bankrotten Zagrebern verpflichten, doch Ex-Trainer Poss zögerte. Und so landete er im Dezember in Wien. Jetzt ist er in den Play-offs mit 12 Scorerpunkten in 10 Partien Vierter, hinter seinen Teamkollegen DeSousa (15), Vause (15) und dem Salzburger Hughes (13). Für Trainer Dave Cameron kommen die Zahlen nicht überraschend: „ Sondre hat einen hohen Eishockey-IQ. Er kann schießen, passen und laufen. Aber vor allem: Er weiß, wo er sein muss.“ Das wusste er auch am Sonntag, als er genau in jenen Raum lief, wo der Pass von Alex Wall hinkam und Olden ins Tor treffen konnte.