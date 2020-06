Capitals sorgen für verkehrte Verhältnisse

Wenn am Dienstagabend der Referee den Puck zum ersten Bully im zweiten Viertelfinalduell zwischen den Vienna Capitals und den Black Wings Linz einwerfen wird, dann beginnt die Meisterschaft für die Vienna Capitals wieder von Neuem. Denn spätestens mit dem 4:3 n.V. im ersten Duell am Sonntag haben sich die Wiener aus der Außenseiterrolle geschossen.

Und plötzlich liegt das im Eishockey so oft strapazierte Momentum bei den Capitals. Bei jener Mannschaft, die nach zum Teil schrecklichen Leistungen erst im letzten Moment den Sprung auf Platz acht und somit ins Play-off geschafft hatte.

Doch genau diese harten Spiele in der Qualifikationsrunde scheinen den Capitals gutgetan zu haben. "Wir haben die erste Play-off-Runde schon hinter uns", sagt Verteidiger André Lakos. "Wir können jetzt mit dem Druck des Gewinnnenmüssens sicher besser umgehen als noch vor zehn Runden." Doch der Wiener will nicht weiterdenken, als bis zum heutigen Heimspiel: " Linz ist immer noch Favorit in der Serie. Wir werden in das Spiel gehen, als ob es 0:0 steht. Und wenn wir wieder so kämpfen wie am Sonntag, dann können wir auch wieder gewinnen."