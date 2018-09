Capitals schießen Innsbruck 8:2 ab und sind Tabellenführer

Die Vienna Capitals sind nach der dritten Runde wieder dort, wo sie in den letzten beiden Jahren immer waren: an der Spitze der Erste Bank Liga. Die Wiener schossen am Freitag die Innsbrucker Haie mit einem 8:2 (1:0, 6:0, 1:2) aus der Arena und überholten Meister Bozen (3:2-Sieg n.P. in Linz). Die Oberösterreicher sind nach drei Runden noch sieglos.

Das Duell mit Innsbruck verlief wie auf einer schiefen Ebene. Die Wiener kontrollierten das Spiel vor 3300 Fans von Beginn weg, im zweiten Drittel zogen sie innerhalb von zwei Minuten von 2:0 auf 5:0 davon, nach 37 Minuten stand es 7:0. Zu diesem Zeitpunkt hatte Innsbruck erst sieben Torschüsse abgegeben. Caps-Coach Cameron ließ dann alle Spieler im Powerplay ran. Überwertet sollte der Kantersieg nicht. Die Innsbrucker haben jetzt in drei Partien 18 Tore kassiert.

Am Sonntag geht es für die Capitals nach Zagreb. Die Innsbruck reisten erst am Freitag nach Wien und hatten sichtlich schwere Beine. Für den HCI geht es am Samstag nach Fehervar. Das bisherige Überraschungsteam besiegte am Freitag den KAC 3:2 nach dem Penaltyschießen.

Die Graz 99ers fügten Villach mit einem 4:2 die erste Niederlage zu, dabei traf der zweifache Stanley-Cup-Sieger Dwight King erstmals für die Grazer.