Capitals: Im Sinkflug nach dem Raketenstart

Viele Fans der Vienna Capitals haben die Saison emotional abgeschlossen. 19 Niederlagen in den letzten 30 Spielen (78:97 Tore) sorgten dafür, dass die 14 Siege in den 17 Spielen (46:30 Tore) davor schnell vergessen wurden.

Seit der Nationalteampause Anfang November ist aus dem Tabellenführer der Erste Bank Liga und dem Überraschungsteam in der Champions Hockey League ein Mittelständler geworden. Hätten die Wiener nicht den Punktepolster nach dem guten Start gehabt, hätten sie die Platzierungsrunde der besten sechs nicht erreicht. Doch genau dieser gute Start mit der Champions Hockey League ist ein Mitgrund für den Leistungsabfall. In der CHL besiegten die Capitals Teams wie Färjestad und Zürich, die ein mehrfaches Budget haben – und auch einen viel tieferen Kader. Wenn ein österreichisches Team die Doppelbelastung überstehen will, dann braucht es drei, vier Top-Spieler mehr. Alleine dafür, um rotieren zu können und nicht in den Teufelskreis der Verletzungen zu kommen: Je dezimierter das Team, desto mehr Spieler verletzen sich wegen der Überbelastung.

Die Capitals haben diese Phase überstanden, doch die Gegner stellten sich immer besser auf die Taktik der Wiener ein und konterten das meist druckvoll agierende Team von Coach Tom Pokel aus. Auch die schlechte Chancenauswertung führte dazu, dass viele Punkte liegen gelassen wurden.