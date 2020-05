Capitals empfangen NHL-Star Daniel Briere

Benoit Gratton, der Kapitän der Vienna Capitals, der für seinen immensen Einsatz bekannt ist, tat sich ein wenig schwer, als er auf die Bedeutung des europäischen Bewerbs angesprochen wurde: "Wir Nordamerikaner sind gewohnt, dass wir in einer Liga spielen und alles dafür geben, ins Play-off zu kommen. Es ist ungewöhnlich, wenn plötzlich eine andere Meisterschaft dazwischenkommt. Man will sich ja nicht verletzen und dann in der Liga ausfallen." Dementsprechend kann man die 1:6-Niederlage der Capitals im letzten Vorrundenspiel gegen Pirati Chomutov auch besser einstufen.



Morgen, 20.30 Uhr (live ServusTV) ist mit den Eisbären Berlin ein ganz anderes Kaliber zu Gast. Die Deutschen sind seit vielen Jahren ein Spitzenteam in der DEL, sind derzeit Sechster in der deutschen Liga und haben die meisten Tore erzielt. Ein Grund für die geballte Offensivkraft Berlins ist NHL-Gastspieler Daniel Briere, einst bei Buffalo Kollege von Thomas Vanek, jetzt einer der Top-Stars bei Philadelphia.



Capitals-Coach Tommy Samuelsson analysierte die Berliner vor allem im Powerplay und in Unterzahl. "Sie sind natürlich Favorit. Aber in einem Spiel kann viel passieren", sagt der Schwede. Auch bei Benoit Gratton kommt das Leuchten in den Augen zurück, wenn er an das Turnier denkt: "Jetzt wollen wir es natürlich ins Finale schaffen."