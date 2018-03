Capitals-Coach Aubin über Innsbruck, Bozen und seine Ruhe

Gelassen sitzt Serge Aubin da und erzählt. Er scheint die letzten Wochen in Wien vor seinem Wechsel zum Schweizer Topklub ZSC Lions zu genießen. Der 43-jährige Kanadier ist der Hauptgrund dafür, dass die Vienna Capitals im Vorjahr Meister wurden und heuer wieder stark unterwegs sind. Nach dem 4:2 im Viertelfinale gegen Innsbruck treffen die Capitals am Sonntag in der ab sofort genannten Erste Bank Arena (statt Schultz-Halle) auf Bozen.

Im Interview spricht Serge Aubin über ...

... seine Ruhe vor dem sechsten Spiel im Viertelfinale

Ich war zuversichtlich. Aber es hat auf jeden Fall die Notwendigkeit bestanden, dass wir das im sechsten Spiel zu Ende bringen. Ich war schon sehr oft in den Play-offs. Das ist nichts Neues für mich.

... die Erleichterung, dass gegen Innsbruck kein siebentes Spiel notwendig war

Wir sind glücklich, dass wir es beendet haben. Unsere Mannschaft ist enorm gewachsen. Die Pause ist jetzt lang genug, um die Batterien aufzuladen, aber nicht so lange wie letztes Jahr. Die Liga ist heuer sehr eng. Wenn du auf den Tabellenstand deines Gegners schaust, fällst du sehr leicht.

... den nächsten Gegner Bozen

Bozen hat viel Feuerkraft, aber der Fokus liegt darauf, defensiv gut zu spielen. Wenn man sich ihre Spiele ansieht – sie bekommen nicht viele Tore. Ich erwarte, dass wir viele 2:1-Resultate und Verlängerungen sehen werden.

... die Taktik gegen Bozen

Es wird sich anfühlen wie ein Schachspiel. Ich glaube, die Special Teams (Anm. Powerplay, Unterzahl) werden eine Schlüsselrolle spielen.

… das Mittel der Geschwindigkeit gegen die sehr defensiven Südtiroler

Ich denke, im letzten Spiel gegen Innsbruck haben wir wieder begonnen, unsere Geschwindigkeit einzusetzen. Wir wollen mit Geschwindigkeit arbeiten. Aber nicht außen, sondern vor das Tor. Bozen schützt die Mitte sehr gut. Wir werden kämpfen müssen, um hinein zu kommen.