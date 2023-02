Capitals-Blamage gegen Ljubljana: Trainer Barr wird emotional

10:2 an Legionären

Nach der R√ľckkehr von Krys standen bei den Capitals √ľbrigens erstmals zehn Legion√§re auf dem Eis, bei den Slowenen zwei. Nach der Schlusssirene wurde die Wiener Mannschaft von den Fans gnadenlos ausgebuht.

Der KAC verdr√§ngte die Capitals von Platz sechs mit einem 4:3 bei Fehervar. Am Samstag gastiert mit Vorarlberg der n√§chste Nachz√ľgler in Wien. Und die Capitals sind in dieser Form gegen kein Team in der Favoritenrolle.