Bronze im Eiskunstlauf: "Eine Kriegserklärung an Russlands Sport"

Aufgrund des CAS-Urteils habe das Internationale Olympische Komitee (IOC) dem Nationalen Olympischen Komitee der USA am Montag mitgeteilt, dass Gold im Team-Wettbewerb nun an das amerikanische Team gehe, berichteten unter anderem die Nachrichtenagentur AP und die Zeitung "USA Today". Der Kreml in Moskau kritisierte das Urteil als politisch motiviert und kündigte einen juristischen Kampf auch in Form einer Berufung an.

"Sie werden für uns immer Olympiasieger bleiben, egal welche Entscheidungen, selbst ungerechte, getroffen werden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Dies bedeute, dass die Mitglieder des Eiskunstlauf-Teams ihre Olympiaprämien behielten. Mit dem CAS und der ISU werde man weiter in Kontakt bleiben. "Wenn es irgendeine Möglichkeit zur Anfechtung gibt, zur fortgesetzten Verteidigung unserer Sportler, muss man diese bis zum letzten mobilisieren", sagte er. Das Nationale Olympische Komitee Russlands nannte am Montagabend die Sperre für Walijewa eine "Kriegserklärung an den russischen Sport".