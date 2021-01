Bob-Star Benjamin Maier rast zur nächsten EM-Medaille

Wer weiß, welche Entbehrungen der 26-jährige Tiroler in den letzten Jahren auf sich nehmen musste und mit welchen gesundheitlichen Problemen er konfrontiert war, kann diesen Erfolgslauf nicht hoch genug einschätzen. Bobsportler sind hierzulande Idealisten, die teilweise ihr gesamtes Hab und Gut in den sündteuren Sport investieren.

Bei Benjamin Maier macht sich die Hartnäckigkeit nun endlich bezahlt. Und die rasanten Fahrten des Tiroler Bob-Piloten lassen Erinnerungen an die erfolgreiche Vergangenheit des Bobsports in Österreich wachwerden, als Ingo Appelt 1992 in Albertville Olympiagold im Vierer holte.