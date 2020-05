Bieler/Gruber Sechste im Sprint

In weiterer Folge gingen auch noch Norwegen I mit Magnus Moan und Jörgen Graabak, Frankreich I mit Weltcupspitzenreiter Jason Lamy-Chappuis und Sebastien Lacroix sowie Deutschland II und Norwegen II an den Österreichern vorbei. Im Ziel fehlten Bieler/ Gruber 38,8 Sekunden auf die Sieger.

Gruber bilanzierte dennoch positiv. "Ich bin mit dem gesamten Wochenende eigentlich sehr zufrieden. Der zweite Platz am Samstag hat mir gezeigt, dass ich an der Weltspitze mit dabei bin. Heute hat es mit unserer Laufleistung nicht ganz gereicht, ich ziehe aber trotzdem aus dem Wochenende ein positives Resümee", sagte Gruber, der den ersten Team-Sprint der Saison beim Auftakt in Kuusamo mit dem derzeit verletzten Mario Stecher gewonnen hatte.